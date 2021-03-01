Не выбрасывайте стебли укропа. Из них можно сделать кое-что очень вкусное!
Почему я никогда не выбрасываю стебли укропа — моё секретное применение Такую ароматную траву как укроп знают практически все, от […]Читать далее →
Почему я никогда не выбрасываю стебли укропа — моё секретное применение Такую ароматную траву как укроп знают практически все, от […]Читать далее →
Помните: майонез легко сделать самостоятельно или заменить сметаной, натуральным йогуртом или другими соусами. Печёночный торт будет ещё вкуснее, если вы дадите ему постоять […]Читать далее →
Следующий рецепт разрушает все стереотипы. Во-первых, он доказывает, что шашлык можно готовить не только на мангале. Во-вторых, он подтверждает: без […]Читать далее →
Мы лепим пельмени, итальянцы готовят потрясающие равиоли и тортеллини, а в Турции подают манты. На самом же деле, все эти […]Читать далее →
Курица по-французски в духовке – универсальное блюдо. Это и прекрасный ужин, и сытный обед. Среди наших разнообразных рецептов вы наверняка […]Читать далее →
Вафельные коржи — незаменимый продукт для тех, у кого не хватает никакого времени на готовку. По торту из вафельных коржей со […]Читать далее →
«Обожаю слушать истории о бабушкиной юности, всегда в них находится что-то поучительное и полезное для жизни. Вот и в этот […]Читать далее →
Баклажан — фиолетовый король среди овощей августа. Прибыл он в нашу страну из далеких тропических регионов Индии и быстро завоевал […]Читать далее →
Макароны по-татарски с мясом и овощами — одно из моих любимых блюд. Принцип его приготовления очень похож на принцип приготовления плова. […]Читать далее →